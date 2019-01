Dinu Șovea, un român stabilit în Londra care a devenit celebru pe rețelele de socializare datorită pamfletelor sale la adresa românilor care lucrează peste hotare, a publicat un nou mesaj pe Facebook.

Potrivit acestuia, românii ar trebui să-țo educe copiii în stil modern, iar totul pornește de la basme. Dinu Șovea susține că poveștile românești ar trebui înlocuite cu cele scrise de clasici străini.

"Buna! Numele meu este Dinu Sovea si sunt alesul si reprezentantul Diasporei. Sunt nascut in Romania, mai exact in Kiseleff, Bucuresti, dar stabilit de 14 ani in Londra, mai exact in Marea Britanie. M-am hotarat... citeste mai mult

