Un roman a incercat sa introduca in tara 9000 tigarete. Vezi unde au fost ascunse tigarile

Politistii de frontiera si lucratorii vamali din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit aproximativ 9.000 de tigarete, pe care un cetatean roman a incercat sa le introduca ilegal in tara, ascunse in doua locuri special amenajate in spatiul dintre parbriz si bordul autoturismului pe care il conducea.

In data de 05 martie, in jurul orei 08.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni – I.T.P.F. Iasi s-a prezentat, pentru efectuarea formalitatilor de control, pentru a intra in tara, cetateanul roman V.G., domiciliat pe raza judetului Iasi, in varsta de 53 de ani, conducand un autovehicul marca Ford Galaxy, inmatriculat... citeste mai mult

acum 25 min. in Locale, Vizualizari: 11 , Sursa: Info Braila in