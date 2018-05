Un roman a fost condamnat la inchisoare pe viata in Marea Britanie Doi romani au fost condamnati la inchisoare in Marea Britanie, dupa ce si-au ucis in bataie colegul de apartament, tot roman, anul trecut, pe 1 decembrie, relateaza BBC News.

Mai multe despre marea britanie, romani, condamnati Sursa foto: pexels.com Social citeste mai mult

azi, 15:32 in Social, Vizualizari: 24 , Sursa: 9am in