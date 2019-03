Un accident rutier a avut loc pe soseaua B9, in apropierea localitatii Kerken din Renania de Nord - Westfalia, in urma caruia a decedat un roman de de 27 de ani. Acesta a incercat sa traverseze soseaua intens circulata, in plin trafic al diminetii,...

Antena 3, 10 Ianuarie 2018