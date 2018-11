Un român a dat lovitura la pariuri sportive, la începutul acestei luni!

Este vorba de un constănțean care a mizat 200 de lei pe 19 meciuri. El a câștigat 387.388,84 RON, adică aproximativ 84.000 EURO!

Românul este parior de peste 20 de ani și a mizat pe meciuri care "i se păreau sigure". În aceeași zi, el a mai pierdut un bilet de peste 220.000 RON!

"Era să mă scoată un meci. Atletico Madrid am crezut că nu va ieși. Mă scosese PAOK in aceeași zi de la un alt bilet cu 220.000 lei câștig, dar cu biletul ăsta am dat lovitura", a spus norocorsul parior,... citeste mai mult