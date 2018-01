Cristian Pomatariu avea 38 de ani. Era din Dorohoi, dar plecase la munca in Italia de la varsta de 20 de ani. Dupa ce locuise cativa ani in Milano, s-a stabilit in Mansuè cu sotia sa Mihaela, cu care are doua fetite si un baietel. Saptamana trecuta a...

Reporterul, 15 Februarie 2016