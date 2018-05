Un roi de albine din Braila a ucis doi oameni

Ionut David, 33 de ani, si Alin Goia, 42, au fost atacati de un roi de albine desprins dintr-o stupina pe care o instalau pe marginea unui paraului Slanic din localitatea Aldeni din judetul Buzau. Cei doi barbati ajutau la instalarea a 100 de stupi de albine din Braila adusi din Insula Mare a Brailei.

In timpul descarcarii, Alin Goia a deschis accidental clapele urdinisului (locul pe unde albinele intra in stup – nr) iar un roi de albine s-a napustit asupra lui intepandu-l de sute de ori. In stare de soc, Goia a fost urcat intr-o masina si dus de urgenta catre cel mai... citeste mai mult