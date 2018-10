Salariile angajaţilor din hoteluri şi restaurante au rămas cele mai mici din economie, în ciuda faptului că acest sector este afectat de deficitul de personal.

În luna august a acestui an, salariul mediu din industria HoReCa a ajuns la 1.556 de lei net, fiind cu 42% sub nivelul salariului mediu la nivel naţional, scrie zf.ro.

„În HoReCa toată lumea se plânge că nu găseşte personal, dar în acelaşi timp nimeni nu ar pune trei lei în plus la salariu. (...) Unul dintre colegii mei de la vânzări a discutat cu proprietarii unui... citeste mai mult