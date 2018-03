"Am auzit că Gheorghe Hagi are o academie foarte bună aici şi a promovat jucători buni la prima echipă. Este un club care se aseamănă cu Swansea şi am venit să văd cum se lucrează la academie. Sunt foarte impresionat de ce am văzut aici. Este neobişnuit în fotbal ca atâţia tineri jucători să fie promovaţi din academie şi să joace la prima echipă. Asta nu se întâmplă în Premier League. Dar Swansea este un club mic, nu îşi permite să investească o sută de milioane de euro în transferuri, ca marile cluburi precum City sau Chelsea. Noi avem o academie bună şi promovăm jucători", a spus directorul centrului de scouteri al clubului... citeste mai mult

