Regizorul sârb Dusan Makavejev, ale cărui filme cu o puternică încărcătură politică au dus la exilul cineastului în perioada '70-'80, a decedat la Belgrad, la vârsta de 86 de ani, a anunţat televiziunea de stat din Serbia TV RTS, preluată vineri de dpa.

Filmul experimental din 1971 ''WR Mysteries of the Organism'' este cel mai bun exemplu al modului şocant în care cineastul şi-a făcut cunoscute ideile politice. Acest film, alături de creaţiile sale anterioare, au contribuit la crearea aşa numitului ''val negru'' în cinematografia iugoslavă din anii '60 şi începutul anilor '70.

''WR Mysteries of the Organism'' a fost interzis, iar... citeste mai mult

acum 20 min. in Actualitate, Vizualizari: 13 , Sursa: Antena 3 in