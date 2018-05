Un regim pentru lenesi: Dieta celor cinci linguri!

Dieta "celor cinci linguri de masa" ii ajuta pe cei care nu vor sa-si refuze nimic si care urasc sa numere calorii. Avantajul acestui regim alimentar consta in faptul ca dispare senzatia de foame, astfel ca veti slabi fara sa simtiti disconfort.



Regimul nu este limitat in timp. Esentiala este respectarea orelor de masa. Puteti slabi pana la 10 kilograme, in functie de durata.

Regimul nu este recomandat mamelor care alapteaza, femeilor insarcinate, persoanelor care sufera de infectiuni intestinale sau care au probleme cu ficatul.

Reguli

Fiecare masa nu trebuie sa... citeste mai mult