Prima fabrica de paine (lipie) araba din Transilvania functioneaza langa Cluj-Napoca, produsele respectand o reteta traditionala siriana. Aici au fost angajati si trei refugiati din Siria, dintre care unul a fost numit director.

Bashar Molhem, un tanar antreprenor in varsta de 26 de ani, nascut in Siria, dar crescut si scolit in Cluj-Napoca de la varsta de 6 ani, a carui familie deruleaza afaceri si in alimentatie publica, a pus bazele primei fabrici de paine (lipie) araba la sfarsitul anului trecut, in urma unei investitii de cateva sute de mii de euro.

Tanarul sustine ca a inteles pe deplin necesitatea... citeste mai mult