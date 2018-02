Elveţia va vota în luna iunie cu privire la o modificare radicală a politicii monetare naţionale. Iniţiativa are şanse reduse de succes, însă întreaga lume urmăreşte îndeaproape ce se întâmplă, scrie Handelsblatt.

Pe 10 iunie, elveţienii vor decide dacă vor să-şi reformeze sistemul monetary şi să devină cobai într-un experiment economic radical: poate un sistem monetary funcţiona dacă numai banca centrală deţine puterea de a crea bani?

Katharina Serafimova, lector la Institute for Banking and Finance de la Universitatea din Zurich, spune că noul sistem „ne va conduce din nou către o societate sustenabilă“, în... citeste mai mult