Rapperul Young Greatness, în vârstă de 34 de ani, a fost găsit fără viață de către polițiști pe o stradă din New Orleans, după ce a fost împușcat mortal.

Cântărețul a fost împușcat în fața unui restaurant din New Orleans, având o singură plagă împușcată. Mașina rapperului a fost furată, însă polițiștii au găsit-o ulterior și au identificat doi suspecți.

Young Greatness este cunoscut pentru hitul său din 2015, Moolah, care a fost clasat pe locul 85 în Billboard Hot 100. El s-a născut în New Orleans și s-a mutat în Houston după uraganul... citeste mai mult