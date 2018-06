Un produs de baza pe mesele romanilor va deveni un lux Patronatele avertizeaza ca pretul untului va creste foarte mult in perioada urmatoare, devenind un aliment de lux.

Scumpirea untului vine in contextul inflatiei in continua crestere. In luna mai a acestui an, Romania a inregistrat o rata anuala a inflatiei de 4,6%. Aceasta este cea mai mare din Uniunea Europeana (UE), de peste doua ori mai mare decat media din cadrul UE, potrivit unui raport Eurostat. La nivelul Uniunii Europene, pretul mediu al untului se apropie de 600 de euro pe suta de kilograme, cu 18% mai scump decat anul trecut. In urma cu doi ani, in aceeasi perioada,... citeste mai mult