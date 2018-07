Un producator gigant din Romania, cu afaceri de 100 mil. lei intra in insolventa, la cerere Producatorul de zahar Lemarco Cristal din Urziceni, judetul Ialomita, a a intrat recent in insolventa la propria cerere. Compania este unul dintre cei mai importanti producatori de zahar din Romania si unul dintre cei mai mari angajatori din Urziceni.

Cu un business de 100 milioane de lei si 270 de salariati, Lemarco Cristal este cea de-a cincea companie importanta din Romania care isi inchide productia in 2018 din cauza ca afacerea nu mai este profitabila.

Compania are capital romano-american si este detinuta... citeste mai mult