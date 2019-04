Un procuror DNA care a participat la consultările de la Cotroceni dintre preşedinte şi magistraţi rupe tăcerea.

Ce spune procurorul care a stat la masă cu Iohannis:

"S-au spus unele lucruri de imi venea sa ma iau cu mainile de zulufi. Eu, unul, nu aveam chef sa ascult aceeasi salata de idei servita seara de seara, interesat, la posturi TV de partid: protocoale, santajarea magistratilor, cat de bune sunt modificarile la Legile Justitiei etc. Nu mai am nervi de asa ceva, am limitele mele.

A vorbit o reprezentanta a unei asociatii a judecatorilor si procurorilor care, dupa ce ne-a reprosat ca nu o salutam, a propus, daca imi amintesc bine, ca, in eventualitatea in... citeste mai mult