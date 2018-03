Primarul comunei Săndulești, , a avut o reacție vehementă împotriva liderului PSD, Liviu Dragnea, reproșându-i acestuia că a organizat o ”mascaradă”.



Călin Fărgaciu a precizat că la jumătatea discursului a ieșit din sală și a plecat, refuzând să voteze și să participe la o mascaradă.

Nu vorbim de dezbinare, vorbim de atutudine și de normalitate. De dreptul la opinie. Consider că dialogul e foarte important, iar cel care are argumente sa învingă. Pe mine ma deranjează monologul. Eu sunt social democrat și așa o sa rămân, sunt român și ma consider patriot, îmi iubesc visceral țara…si nu cer decât să fiu lăsat să vorbesc….nu accept sa fiu o oaie intr-o... citeste mai mult