Presedintele Consiliului Judetean s-a dat singur in judecata. Institutia, reprezentata de presedinte, l-a chemat in judecata pe presedintele CJ, in persoana lui Simirad. CJ le solicita magistratilor de la Tribunalul Iasi sa-l oblige pe Simirad la...

Ziarul de Iasi, 25 Mai 2011