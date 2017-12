Un primar din Mexic a fost ucis in timp ce lua cina intr-un restaurant Un grup armat neidentificat l-a asasinat pe un primar din statul Guerrero, din sudul Mexicului, au anuntat vineri autoritatile locale, citate de AFP.

Sursa foto: pexels.com International Primarul orasului Petatlan, Arturo Gomez, a fost impuscat joi seara in timp ce cina intr-un restaurant, a indicat Roberto Alvarez, un purtator de cuvant al guvernului local din Guerrero.

Ranit de gloante in torace si la cap, primarul a fost dus la spital, dar medicii nu i-au mai putut salva viata.

Guvernatorul din Guerrero, Hector Astudillo Flores, a condamnat asasinatul si... citeste mai mult

azi, 00:34 in Externe, Vizualizari: 20 , Sursa: 9am in