Dumitru Chelaru, primarul comunei Pomârla a slăbit 20 de kilograme pentru un meci amical cu omologii din Republica Moldova.



Evenimentul sportiv desfășurat sub egida „Uniți prin fotbal” a fost organizat în An Centenar. Primarii au jucat fotbal la Chișinău, pe un teren sintetic ce aparține Clubului Sportiv.



„Primari din România, Sibiu, Olt, Cluj, Neamț, Botoșani, Iași, Mureș, din toate zonele. Am avut o înfruntare cu cei din Republica Moldova cu ocazia Centenarului Unirii. Ne-am unit noi din toată țara, s-au unit și moldovenii și ne-am înfruntat amical la Chișinău”,

Dumitru Chelaru, primarul comunei Pomârla



