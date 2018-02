Probeleme grave de sănătate pentru un prezentator TV. Ajuns la 43 de ani, Răzvan Fodor recunoaște că are probleme cu depresia și cu anxietatea și că s-a săturat de specialiști.

„Mă confrunt de 6 luni cu o depresie moderată și o anxietate crescută. Nu cred că este din cauza vârstei. Am căutat soluții, am vorbit inclusiv cu un psihiatru, dar mi-este frică să mă îndrept în zona de medicamentație și prefer să merg în continuare pe remedii homeopate, ceaiuri, meditație și exerciții de respirație.

