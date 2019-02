Un incident scandalos a avut loc în satul Zurbaua, comuna Dragomirești-Vale, Ilfov, unde un bărbat trebuia înmormântat.

Rudele îl acuză pe preot că le-a cerut bani pentru înmormântare, sub forma unor taxe.

De la acest incident a pornit o ceartă între familia bărbatului mort, aflat lângă ei în coșciug, și preotul din sat. Bărbatul îi lăsase pe oameni cu mortul în stradă, însă la insistențele lor, acesta s-a întors pentru slujba de înmormântare.

„Părintele o luase înainte, cu mașina, nemulțumit de banii primiți. Noi am rămas cu mortul în drum. Atunci am trimis un băiat după el să îl cheme înapoi și l-am rugat politicos să meargă odată cu mortul și... citeste mai mult