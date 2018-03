Preotul Valeriu Roman, consilier Patrimoniu în Permanenţa Consiliului Eparhial Tomis din Arhiepiscopia Tomisului, a fost condamnat definiziv pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.



Cel în cauză a primit un an şi opt luni de închisoare, cu suspendare sub supraveghere, pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.



Hotărârea este definitivă şi a fost luată azi de judecătorii Curţii de Apel Constanţa.



Mai mult, instanţa i-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a... citeste mai mult