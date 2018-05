Un preot din Arad a fost gasit impuscat in cap. Sotia l-a descoperit  

Un preot din Arad a fost gasit mort, impuscat in fata. Sotia a fost cea care a facut descoperirea ingrozitoare.

Slujitorul bisericii, in varsta de 54 de ani, a mers la pescaria pe care o avea in apropiere de localitatea Tagadau din judetul Arad si nu s-a mai intors.

Ingrijorata ca nu se mai intoarce si nu da niciun semn de viata, sotia a mers sa vada ce s-a intamplat. Preotul era fara suflare, impuscat in zona fetei informeaza opiniatimisoarei.ro.

Politistii si procurorii au deschis o ancheta si incearca sa stabileasca in ce fel... citeste mai mult