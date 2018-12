O femeie de 26 de ani a murit in autocarul cu care calatorea. Calatorii nu si-au dat seama de tragedia care s-a intamplat langa ei. Femeia parea ca doarme. Tanara era insarcinata in luna a sasea. S-a urcat in masina in localitatea Horgesti, judetul...

Reporterul, 21 Iulie 2015