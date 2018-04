Un porc sălbatic s-a dat în spectacol într-un camping din Australia.

Animalul a furat 3 baxuri a câte 6 cutii cu bere şi a fost văzut bând din acestea; a răvăşit apoi pungile cu gunoaie din camping, căutând mâncare, după care, sub efectul alcoolului, a devenit agitat şi a intrat în conflict cu o vacă: unii dintre excursionişti au declarat că au văzut cum vaca l-a alergat pe porc în jurul unei maşini, potrivit The Guardian.

Ulterior, porcul a fost văzut zăcând sub un copac, probabil aflându-se tot sub efectul alcoolului.

Incidentul s-a petrecut în zona de camping DeGrey River, din Australia.

