Luiza Ciuclea (26 de ani), care este de un an si trei luni agent in cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Dorohoi, a devenit cunoscuta recent, dupa ce a aparut intr-un pictorial al revistei Politiei de Frontiera. Pe langa pozele in uniforma, Luiza...

Botosaneanul, 29 Octombrie 2016