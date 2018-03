Un gest necugetat putea sã ii curme viata unui locuitor din satul Pochidia. Pe 13 martie, acesta a decis sã isi punã capãt zilelor, alegand sã se spanzure de un pod aflat la intrarea in localitate. Tanarul politist Ciobotaru George, care se afla in timpul liber, a fost anuntat telefonic de cãtre un locuitor al comunei despre gestul necugetat al victimei. Agentul de politie s-a deplasat urgent la fata locului, unde interventia sa promptã a salvat viata bãrbatului. A ridicat victima, care nu era constientã, si i-a aplicat manevre de resuscitare. Astfel, a reusit sã-l mentinã pe bãrbat in viatã panã la sosirea ambulantei.... citeste mai mult