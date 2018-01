Un politist din Brasov a fost retinut dupa ce si-a batut fosta iubita in fata copilului in varsta de doi ani Politistii din Brasov l-au retinut pentru 24 de ore pe un coleg de-al lor, dupa ce si-a agresat fosta iubita si a incercat sa o violeze, in fata copilului de 2 ani. Foto: pixabay.com Social Barbatul, angajat in cadrul Biroului pentru Imigrari al Judetului Brasov si fiul unui fost secretar de stat la Ministerul Transporturilor, a fost retinut pentru 24 de ore.

Politistul de 34 de ani este acuzat ca si-a agresat fost iubita si a incercat sa o violeze, chiar... citeste mai mult

