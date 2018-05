Un pieton a fost lovit mortal de o masina pe Soseaua Mihai Bravu din Capitala Un barbat in varsta de 36 de ani a murit, marti dimineata, dupa ce a fost lovit de masina in timp ce trecea strada, in zona Podului Vacaresti din Capitala.

