Un pensionar si-a recuperat portofelul cu bani si acte datorita vigilentei unui jandarm

Daca unii cetateni sunt mai neatenti cu bunurile proprii, jandarmii calaraseni nu duc lipsa de vigilenta, venindu-le mereu in ajutor. Zilele acestea un pensionar din Calarasi a avut bucuria de a-si recupera portofelul pierdut si asta gratie unui jandarm.

Astfel, pe 4 martie a.c., in jurul orei 12.30, plutonierul adjutant Catalin Bezdadea, angajat al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Calarasi, aflat in timpul liber, in timp ce se plimba pe strada Alexandru Iliescu, din municipiul Oltenita, a gasit pe jos, in fata unui lacas de cult, un...