Gest extraordinar al unui bărbat din Argeș: a donat zece de mii de euro spitalului din Câmpulung Muscel pentru secţia de Neonatologie. Acum este pensionar, nu este bogat şi are o locuinţă modestă, dar vrea ca lucrurile să se schimbe. Şi mai ales regretă că în tinereţe şi-a convins iubita să facă un avort.

Donație surprinzătoare EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: Ion Cârstoiu are 72 de ani, locuiește în Aninoasa, județul Argeș, și primește o pensie de 1300 de lei pe lună. Dar are ceva economii după ce a fost toată viaţa şofer.

A strâns peste 10.000 de euro şi vrea să repare indirect o decizie din tinereţe: când iubita lui a rămas însărcinată, au hotărât... citeste mai mult

