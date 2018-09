Un pas spre nu stiu ce! Dar frumos facut…

In seara aceasta am avut o pofta teribila de pizza rustica. Stiu, nu este frumos, este tarziu, poate ar trebui sa sar peste asta. Dar, saptamana asta ma voi duce la sala o data in plus… si nu se va cunoaste. Pentru pofticiosi..mai jos reteta. Si,...

Ziua de Constanta, 27 Mai 2017