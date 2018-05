"Am fost împreună cu primarul, care a fost foarte de acord şi nu a găsit nicio problemă. Discuţia vă asigur că are substrat electoral. Am citit câteva comentarii, cred că cineva care a comentat aceste lucruri a avut dreptate. Dacă Brâncuşi nu ar...

Adevarul, 2 Noiembrie 2016