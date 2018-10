TRAGIC… Referendumul esuat din zilele de sâmbãtã si duminicã a avut si pãrti de-a dreptul tragice, desi unele dintre ele pot fi înscrise în categoria fazelor umoristice, cu o tusã de dramatism. O situatie de-a dreptul incredibilã s-a petrecut în Vaslui, la o sectie de votare care are arondatã si cea mai mare unitate spitaliceascã din judet, Spitalul Judetean de Urgentã. Acolo, mai multi pacienti au semnat, cu douã-trei zile înainte de votare, spunând cã doresc sã-si exprime dreptul de vot, folosind urna mobilã. Când... citeste mai mult