Un pachet suspect, trimis la restaurantul actorului Robert De Niro din New York

Restaurantul din New York al actorului american Robert De Niro a fost evacuat, după ce a fost găsit un pachet suspect.

Restaurantul din New York al actorului american Robert De Niro a fost evacuat Ieri, o serie de dispozitive explozive au fost găsite la reşedinţa din New York a fostului preşedinte american Bill Clinton şi a soţiei sale, a fostului secretar de stat şi candidată la preşedinţie Hillary Clinton, precum și la reședința fostului președinte Barack Obama, relatează miercuri BBC și CNN, care citează serviciile secrete americane. De asemenea, un dispozitiv exploziv a fost trimis şi la sediul CNN.... citeste mai mult

