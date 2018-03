Aceste compartimente sunt unite si se afla de asemenea in jurul tractului digestiv, plamanilor, vaselor de sange si a muschilor, creand astfel o retea care este pusa in functiune de o „plasa” de proteine puternice si flexibile.

Initial se credea ca este vorba doar de un „perete” format din niste straturi dense de colagen care uneste tesuturile si se credea ca acele compartimente erau goale. In loc de perete, este mai degraba o „autostrada deschisa cu compartimente umplute cu lichid”, potrivit autorului studiului, Neil Theise, profesor de patologie... citeste mai mult

