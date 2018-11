Un om s-a spanzurat in fata Primariei Cazasu

In aceasta dimineata, Politia si SAJ au fost anuntate ca in fata sediului primariei din Cazasu, judetul Braila, a fost gasit un om spanzurat. In aceste momente se desfasoara cercetari pentru aflarea imprejurarilor in care s-a produs tragicul eveniment.

Potrivit Biroului de Presa al IPJ Braila, sesizati de un apel la 112, politistii au descoperit un barbat in varsta de 62 de ani spanzurat de un stalp de electricitate. In cauza va fi intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa, insa cercetarile continua.

Stire in curs de actualizare.

