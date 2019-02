Pe internet circulă o parabolă legată de fericire.

"Un om foarte bogat a venit la un preot. Ceasul scump care-l avea pe mână, strălucea mai tare decât crucea de pe sutană. Şi a întrebat omul:

– Părinte, am câștigat destui bani, sunt un om respectat, pot face tot ce-mi doresc, însă în suflet am un gol … De ce mă simt aşa?

Preotul a zâmbit și i-a spus:

– Cunosc oameni, cărora le este suficientă hrana slabă şi posibilitatea de a se ruga și acești oameni sunt mai fericiți decât copiii. Pentru că fericit nu e cel care are mult, ci cel căruia îi este suficient.

