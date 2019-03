Afaceristul sucevean Ştefan Mandachi a construit primul şi singurul metru de austostradă din Moldova.

„Monumentul autostrăzii” va fi inaugurat pe 15 martie, la ora 15:00, ca formă de protest faţă de faptul că România nu are autostrăzi.

Ştefan Mandachi a anunţat că la ora inaugurării va suspenda timp de 15 minute activitatea restaurantelor şi hotelurilor pe care le administrează.

Suceveanul i-a provocat şi pe alţi oameni de afaceri să îi urmeze exemplul. Este vorba despre Ion Ţiriac, George Becali şi Viorel Cataramă.

”Ca om de afaceri am parcus peste 500.000 de kilometri la volan. Am făcut și un calcul. Pentru... citeste mai mult