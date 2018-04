Preşedintele PMP Traian Băsescu a declarat, într-o intervenţie telefonică la B1, referitor la plecarea Elenei Udrea în Costa Rica, faptul că un om care "simte că e hăituit are dreptul să se apere prin toate mijloacele", afirmând, de asemenea, că orice om are dreptul la un proces corect.

"Un om care simte că e hăituit are dreptul să se apere prin toate mijloacele. Un om care simte şi, mai ales, care ştie că nu are parte de o judecată corectă, are dreptul să se apere prin toate mijloacele. Nu v-aş dori să fiţi în situaţia asta", a spus Traian Băsescu,

