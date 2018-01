Un om al strazii considerat "erou" dupa atacul de pe Manchester Arena, condamnat pentru ca a jefuit mai multe victime Un om al strazii considerat erou pentru ca a ajutat mai multe persoane ranite si muribunde dupa un atac cu bomba care a avut loc anul trecut in Marea Britanie in timpul unui concert pop, eveniment in urma caruia 22 de persoane si-au pierdut viata, a fost trimis la inchisoare marti dupa ce a recunoscut ca a jefuit doua dintre victime, informeaza Reuters.

