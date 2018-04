Un om a murit si alti patru au fost raniti, intr-un accident, in Suceava Un om a murit si alti patru au ajuns la spital, in urma unui accident rutier produs miercuri dimineata in Scheia, langa Suceava. Mai multe despre raniti, accident, a murit, suceava Foto: Obiectiv de Suceava Social citeste mai mult

acum 44 min. in Social, Vizualizari: 28 , Sursa: 9am in