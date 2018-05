Un olandez de 77 de ani a fost retinut dupa ce si-ar fi abuzat sexual nepotul de cinci ani Marti seara, un cetatean olandez in varsta de 77 de ani a fost retinut de catre politistii din Alba, dupa ce acesta si-ar fi abuzat sexual nepotul in varsta de cinci ani. Acestia se aflau in vacanta in Ocna Mures, iar politistii au primit informatii despre abuz si au inceput cercetarile.

