Un tanar din Iasi, elev la Liceul de Informatica, fiul unui ofiter SRI, a fost gasit mort, vineri seara, in apartament, cu un cutit infipt in spate. Politistii au declansat cercetari pentru prinderea autorului crimei. Sabin Serban, elev in clasa a...

Evenimentul, 12 Noiembrie 2016