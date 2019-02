Poliţia din New York anchetează o afirmaţie potrivit căreia un ofiţer le-a spus membrilor echipei sale să îl “împuşte” pe rapperul 50 Cent, în iunie 2018, potrivit BBC.

Se presupune că inspectorul adjunct Emmanuel Gonzalez a făcut remarca în iunie 2018, în timpul unei intervenţii a poliţiei în timpul unui meci de box la care rapperul participa.

50 Cent a declarat, duminică, că ia ameninţarea “foarte în serios” şi că a discuta cu avocaţii lui.

Departamentul de Poliţie din New York a declarat pentru Radio 1 Newsbeat că problema “se află sub anchetă internă”.

Cu o lună înainte de meciul de box la care a participat 50 Cent, inspectorul adjunct Gonzalez a redactat o plângere pentru...

