"Când tu ești pregătit sa muști din dușmani dar invitatul te pune in decor de zână? Garantez că nu voi fi zână nici diseară. Voi arăta lucruri mult prea importante și grave. O bombă care stă să explodeze: cum adevarata corupție și frăția cu așa-zisa anticorupție amenință să facă statul român să piardă peste 5 MILIARDE de euro! Va spun și ce asalt se pregătește pentru că adevăruri crâncene riscă sa iasă la iveală, ce butoane s-au activat in SUA dar și cum Coaliția reacționează intr-un mod halucinant, de n-ai cum sa nu te intrebi ce se întâmplă. Plus, un oficial care spune ca rezerva de aur a României NU E a României! E timpul pentru răspunsuri. Ora 23, diseară", scrie Andreea... citeste mai mult

