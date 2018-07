FCSB nu a obţinut titlul în Liga 1 Betano din 2015, în ultimele trei ediţii Astra, Viitorul şi CFR câştigând laurii de campioană. Acum, preşedintele de imagine al clubului, Helmuth Duckadam, spune că s-a schimbat politica de trasnferuri şi roş-albaştrii au şansa de a triumfa în acest sezon. În lotul lui Dică ar mai trebui un atacant şi un fundaş central pentru ca formaţia lui Becali să fie sigură că-şi va îndeplini obiectivele.

