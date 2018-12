In intervalul 14 decembrie, ora 23.00 -16 decembrie, ora 18.00, judeţul Dâmboviţa s-a aflat sub incidenţa avertizării de Cod Galben, caracterizat de ninsori moderate cantitativ, strat consistent de zăpadă şi intensificări ale vântului.

De asemenea, în intervalul 15 decembrie, ora 06.00 – 16 decembrie, ora 12.00, zona montană a judeţului a fost sub incidenţa avertizării Cod Portocaliu, caracterizat de ninsori abundente, strat semnificativ de zăpadă şi viscol. S-a acţionat cu toate utilajele. Mai greu a fost în zona de Sud a judeţului unde viscolul a făcut prăpăd. Au avut loc şi acţiuni pentru combaterea poleiului. În zona de Sud a... citeste mai mult

